Работающим пенсионерам старше 65 лет разрешили уйти на больничный

17.04.2020, 9:30, Новости дня

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, документ выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования (ФСС).

«Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», – передает РИА «Новости» слова министра.

В Минтруде отметили, что возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет такого пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета размера пособия берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком в размере 69 тыс.961,65 рублей.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

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