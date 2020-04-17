Росздравнадзор назвал степень точности зарегистрированных в РФ тестов на коронавирус

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17.04.2020, 9:30, Новости дня

Точность 11 зарегистрированных тест-систем для диагностики коронавируса на территории РФ составляет более 95%, погрешность в 5% связана с неправильным сбором, обработкой и транспортировкой, сообщили в Росздравнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в РФ «зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса (тест-системы для диагностики COVID-19)».

Для подтверждения клинического диагноза COVID-19 «используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2».

«Погрешность в 5% складывается из совокупности ряда причин: неправильная идентификация и процедура сбора образца (мазка), нарушения в обработке, транспортировке и хранении, тестирование за пределами диагностического окна», – добавили в Росздравнадзоре.

По последним данным, в РФ количество вирус-положительных пациентов выросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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