Власти Москвы сказали, когда наступит пик распространения коронавируса

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17.04.2020, 9:30, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку, вероятнее всего, пик заболеваемости придется на следующие 2-3 недели», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

По ее словам, нагрузка на здравоохранение Москвы выросла в разы. По ее словам, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение коронавируса. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям.

«Увы, москвичи не перестали болеть и как прежде нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому двойная нагрузка ложится на стационары как занятые в борьбе с новой инфекцией, так и на другие больницы города Москвы», – сказала Ракова.

Заммэра поблагодарила врачей за самоотверженность и сплоченность, которые делают все возможное, чтобы остановить коронавирус. 

«Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», – добавила Ракова.

При этом она отметила, что то, как Москва справится в эти недели с коронавирусом, зависит не только от врачей, но и граждан, которые должны исполнять предписания властей.

Ракова подчеркнула, что благодаря проведенной за последние два месяца работе по борьбе с коронавирусом городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам. 

По ее словам, еще 123 пациента в столице вылечились от коронавируса, всего в Москве уже вылечилось 1517 человек. 

«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», – добавила Ракова.

Заммэра напомнила, что в Москве пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в зависимости от состояния проходят лечение либо в стационарах, либо на дому.

Ранее в Москве приняли решение считать все случаи ОРВИ основанием для подозрения на коронавирус. Такие пациенты будут рассматриваться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции. 

В РФ за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.



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