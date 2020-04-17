Российский кроссовер Hyundai Creta пережил фейслифтинг

17.04.2020, 9:18, Новости дня

Для индийского рынка кроссовер Hyundai Creta получил глобальное обновление, однако для российских клиентов остановились лишь на фейлифтинге.

В частности, самые выраженные места – это фирменные вставки, расположенные в радиаторной решетке. Кроме того, теперь автомобиль сможет похвастаться улучшенными легкосплавными дисками нового образца. Из технических характеристик известно, что под капотом использован 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого достигает 123 л.с.

Также покупателям предлагается улучшенная комплектация с 2-литровой установкой на 150 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой трансмиссией и имеет систему полного привода. Сборкой кроссовера Hyundai Creta займутся в Санкт-Петербурге.