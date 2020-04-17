 

Volkswagen показал тизер нового кроссовера Tiguan

17.04.2020, 9:18, Новости дня

Кроссовер Volkswagen Tiguan является одним из самых востребованных автомобилей марки в США.

Вместе с тем уже к 2021 году состоится выход обновленной версии паркетника, который получит улучшенные характеристики, а также более выразительную внешность. Об этом свидетельствуют тизерные изображения, частично раскрывающие дизайн кроссовера Volkswagen Tiguan 2021 модельного года. В частности, решетка радиатора и головная оптика получат более узкое исполнение.

Кроме того, автомобиль оснастят передовой мультимедийной системой, для чего будет существенно обновлено ПО. Также разработчики намерены внедрить дорогие материалы отделки салона для более привлекательного вида. Покупателям также будет доступна версия с системой полного привода.



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