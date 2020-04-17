Космонавт рассказал о способе посадки корабля «Орел»

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17.04.2020, 9:16, Новости дня

Пилотируемый корабль «Орел», который создается в России, будет оборудован улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси, рассказал космонавт Павел Виноградов.

«Новый корабль воплотил в себе все самые лучшие решения, которые были реализованы на «Союзах». Это будет посадка, во-первых, на шасси», – передает ТАСС слова Виноградова.

По его словам, корабль также будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, которые позволят «подлетать к какой-то площадке», то есть приземление будет более метким.

«Там будет парашютная система, она не такая, как здесь, на «Союзе». Задача этой системы – погасить скорость, и дальше идет уже нормальная ракетная посадка», – сказал космонавт.

Напомним, ранее Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел».



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