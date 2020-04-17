Снимок фотографа российского происхождения победил в категории World Press Photo

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17.04.2020, 9:16, Новости дня

Фотограф российского происхождения Никита Терешин победил со своей фотографией в категории «Современные проблемы» на ежегодном конкурсе World Press Photo.

Терешин родился и вырос в Санкт-Петербурге. Позже уже во взрослом возрасте он переехал в немецкий Дортмунд, где окончил бакалавриат по фотографии. Сейчас он проживает в Берлине, передает РИА «Новости». 

Снимок фотографа называется «Ничего личного – служебный офис войны». На нем изображен «бизнесмен, запирающий пару противотанковых гранатометов в конце выставочного дня на Международной конференции и выставке оборонной промышленности (IDEX) в Абу-Даби».

В описании к фотографии указано, что в IDEX принимают участие министры обороны, начальники штабов вооруженных сил и лица, принимающие решения в правительствах различных стран. 

Взаимодействие между ними происходит в конференц-залах, на мероприятиях и во время совещаний в служебных офисах. Война там, как утверждается, «представлена в искусственной среде, где манекены и изображения на экранах заменяют реальных людей».

Конкурс World Press Photo проводится с 1955 года. Это крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики.

Ранее фотограф российского происхождения Диана Маркосян победила в категории «Современные проблемы»; третье место в категории «Портреты» заняла российский фотограф Алена Кочеткова. 



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