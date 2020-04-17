 

Космонавт рассказал о способе посадки корабля «Орел»

17.04.2020, 9:16, Новости дня

Пилотируемый корабль «Орел», который создается в России, будет оборудован улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси, рассказал космонавт Павел Виноградов.

«Новый корабль воплотил в себе все самые лучшие решения, которые были реализованы на «Союзах». Это будет посадка, во-первых, на шасси», – передает ТАСС слова Виноградова.

По его словам, корабль также будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, которые позволят «подлетать к какой-то площадке», то есть приземление будет более метким.

«Там будет парашютная система, она не такая, как здесь, на «Союзе». Задача этой системы – погасить скорость, и дальше идет уже нормальная ракетная посадка», – сказал космонавт.

Напомним, ранее Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мэр Южно-Курильска попросил депутатов извиниться за него перед жителями за «жаркое» видео

16.03 / В РФ оперативно выявили 93 случая коронавируса

14.03 / Премьер Судана запланировал визит в Москву в 2020 году

18.03 / Находящиеся на карантине смогут оформить больничный дистанционно

27.02 / Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

07.02 / Су-34 взлетел на 17 км в ходе учений на Дальнем Востоке

16.02 / Протеже Меркель могут заменить человек с Уолл-стрит и замужний гей

31.03 / Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

01.04 / “Яндекс” поставил Владимиру четыре балла за самоизоляцию

16.02 / Комаровский: Теоретически Милованов должен был обратиться в суд, а суд сказать: “Какой же он дебил? Он легкий олигофрен, допустим”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска