Все больше смертей, все больше заболевших
 

Все больше смертей, все больше заболевших

17.04.2020, 9:20, Коронавирус
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По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 159 267 человек, скончалось 145 563. Прирост за сутки 4,8 процента.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса США – 671 425. На втором Испания – тут заразились 184 948 человек. На третьем – Италия с 168 941 случаем Covid-19. Франция занимает четвертое место, в стране зафиксировали 147 091 случай коронавируса, в Германии – 137 698 случаев.

По общему числу смертей пациентов с Covid-19 также лидируют США, там зафиксировали 34 617 летальных случаев, на втором месте – Италия с 22 170 смертями, на третьем – Испания с 19 315 летальными случаями.

Что касается новых случаев, зафиксированных за последние 24 часа, тут на первом месте находятся США (29 567), на втором Франция (17 164), на третьем Турция (4 801), на четвертом – Великобритания (4 617), на пятом – Испания (4 289).

В России по состоянию на 16 апреля проведено 1 718 019 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом за истекший период находилось 533 998 человек, по состоянию на 16 апреля под контролем остаются 129 175 человек.



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