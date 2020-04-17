Перебежчик из КНДР выиграл выборы в парламент Южной Кореи

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17.04.2020, 9:01, Новости дня

Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат получил место в парламенте Южной Кореи в ходе выборов. Об этом сообщает AFP.

Перебежчик Тхэ Йон Хо был заместителем посла КНДР в Лондоне до 2016 года. После своего бегства в Южную Корею он стал активным критиком политики Пхеньяна.

Тхэ Йон Хо баллотировался в парламент от оппозиционной Объединенной партии будущего. На выборах он победил с результатом в 58,4% голосов. Когда политик узнал о своей победе, он расплакался.

Он высказал мнение, что его победа на выборах дает надежду северокорейскому народу, демонстрируя “реальную природу свободной демократии Южной Кореи”.

Тхэ Йон Хо – наиболее высокопоставленный сотрудник МИД КНДР из всех, когда-либо дезертировавших на юг полуострова.

В августе 2016 года стало известно, что дипломат попросил политического убежища в Сеуле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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