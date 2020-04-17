Китайская экономика из-за коронавируса сократилась на 6,8%

17.04.2020, 9:00, Новости дня

Экономика Китая сократилась на 6,8% в первом квартале 2020 года – это стало первым подобным сокращением с момента окончания Культурной революции 1976 года. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.

В течение первых трех месяцев 2020 года вторая по величине экономика мира переживала остановку из-за вспышки коронавируса.

Реальные данные оказались ниже, чем прогноз агентства Bloomberg в 6,2% падения экономики.

В Бюро статистики также посчитали, что особенно пострадали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание.

Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

Международный валютный фонд прогнозировал, что экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.