Кличко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушили

17.04.2020, 9:00, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 17 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушили. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжается ли там пожар и какой сейчас радиационный фон. По состоянию на сегодня пожар, который вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили. На участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады”, – отметил Кличко.

По его словам, авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно реагирует на потенциальные очаги возгорания.

Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы.

“По заключению спасателей значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира”, – подчеркнул столичный мэр.

Он призвал жителей города оставаться дома и не открывать окна.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

В ГСЧС 14 апреля сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС больше нет, продолжается тление лесной подстилки.

15 апреля в госслужбе также рассказывали о тлении пеньков и древесины.

По состоянию на вечер 16 апреля в Киеве наблюдалась задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения.