Адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве
17.04.2020, 8:58, Новости дня
Задержанного адвоката экс-министра Михаила Абызова Александра Вершинина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Вершинин был задержан накануне. Следственные действия шли всю ночь и продолжаются до сих пор. Адвокат Алексей Кирсанов рассказал ТАСС, что Вершинину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". В пятницу ему изберут меру пресечения.
Александр Вершинин был адвокатом многих известных фигурантов, в том числе полковника СК Михаила Максименко, который был осужден за взятки от криминальных авторитетов. Также он принимал участие в защите экс-министра Алексея Улюкаева, представлял интересы майора Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет