 

Адвоката Абызова обвиняют в крупном мошенничестве

17.04.2020, 8:58, Новости дня

Задержанного адвоката экс-министра Михаила Абызова Александра Вершинина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. 

Вершинин был задержан накануне. Следственные действия шли всю ночь и продолжаются до сих пор.  Адвокат Алексей Кирсанов рассказал ТАСС, что Вершинину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". В пятницу ему изберут меру пресечения.

Александр Вершинин был адвокатом многих известных фигурантов, в том числе полковника СК Михаила Максименко, который был осужден за взятки от криминальных авторитетов. Также он принимал участие в защите экс-министра Алексея Улюкаева, представлял интересы майора Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.



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