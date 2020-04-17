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17.04.2020, 8:58, Новости дня

В Приморье жертвами пожара едва не стали четверо детей. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Уссурийска сегодня в 13.40 по метсному времени. Горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме по улице Губрия. Как выяснилось, загорелись постельные принадлежности.

Дым стремительно распространялся по подъезду, так что жители пятого этажа не могли самостоятельно покинуть дом. В результате по спасательным устройствам на улицу удалось вывести женщину и четырех малолетних детей. К счастью, врачебная помощь им не понадобилась, уточнили в пресс-службе Управления МЧС РФ по Приморскому краю.

По информации "Вестей: Приморье", в тушении пожара участвовали 16 спасателей, использовалось 5 единиц спецтехники.

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ГТРК "Владивосток"



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