Отсутствие людей привлекло гигантскую акулу в гавань на западном побережье Франции
17.04.2020, 8:58, Новости дня
В гавани на западном побережье Франции возле города Брест замечена гигантская акула. Как сообщают местные СМИ, она воспользовалась режимом изоляции из-за эпидемии коронавируса и спокойно плавала в непосредственной близости от опустевшего пляжа.
Гигантская акула не представляет опасности для человека, питается в основном планктоном. Это второй по величине вид рыб после китовой акулы. Самцы достигают в длину 9 метров, а самки — почти 10 метров.
С 17 марта во Франции введен режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, действие режима самоизоляции продлится до 11 мая.
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