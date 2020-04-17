 

Отсутствие людей привлекло гигантскую акулу в гавань на западном побережье Франции

17.04.2020, 8:58, Новости дня

В гавани на западном побережье Франции возле города Брест замечена гигантская акула. Как сообщают местные СМИ, она воспользовалась режимом изоляции из-за эпидемии коронавируса и спокойно плавала в непосредственной близости от опустевшего пляжа.

Гигантская акула не представляет опасности для человека, питается в основном планктоном. Это второй по величине вид рыб после китовой акулы. Самцы достигают в длину 9 метров, а самки — почти 10 метров.

С 17 марта во Франции введен режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, действие режима самоизоляции продлится до 11 мая.



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