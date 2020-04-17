Роскачество дало советы по выбору кагора

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17.04.2020, 8:53, Новости дня

Роскачество в преддверии Пасхи рассказало о правильном выборе кагора и его полезных качествах, говорится в сообщении организации.

«Качественный кагор – это ароматное вино с преобладанием тонов свежих черных ягод, ягодного джема, черного шоколада, с мягким обволакивающим ягодно-сливочным вкусом и шоколадной горчинкой в послевкусии», – передает РИА «Новости» сообщение организации. При выборе стоит помнить, что технология его производства достаточно недешевая, поэтому за 100-150 рублей такого вина не купить даже «по акции».

Минимальная крепость классического кагора российской школы – 16%. Содержание сахара – от 160 граммов на кубический дециметр, но в марочных кагорах может достигать 200 граммов. Самые качественные, коллекционные вина дополнительно выдерживают от 1 до 3 лет в больших дубовых бочках.

«В последнее время виноделы экспериментируют с различными типами некрепленых церковных вин, которые могут иметь меньшую крепость, но называть их «Кагорами» все-таки не стоит. Они могут достаточно существенно отличаться от привычного вкуса», – указывают эксперты.

Кагору приписывают множество полезных свойств, включая ярко выраженное антивирусное и антимикробные свойства и помощь при простудных заболеваниях, но для профилактики при недомогании нельзя использовать больше одной столовой ложки вина, предварительно прогретой на огне, чтобы улетучился достаточно высокий алкоголь, говорится в сообщении.

«Норму «бокал в день» для здорового человека также стоит понимать осторожно. 150-200 граммов кагора с крепостью 16% – уже немало. В сочетании с высоким сахаром большое количество вина может стать серьезной нагрузкой для печени и поджелудочной железы», – отмечает Роскачество.



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