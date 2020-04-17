МОТ оценила предложенные Путиным экономические меры

17.04.2020, 8:53, Новости дня

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным расширение социальных льгот обеспечит поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщил эксперт Международной организации труда Эрнст Эккехард.

«Крайне важно, чтобы правительства оказывали поддержку рабочим и предпринимателям, чтобы они оставались на плаву. Поддержка тех, кто теряет работу, и продление выплат по больничным тем, кто заболел, должны подкрепляться поддержкой ликвидности и предоставлением кредитов предприятиям», – цитирует РИА «Новости» Эккехарда.

По его словам, учитывая скорость, с которой развивается кризис, данные шаги необходимо реализовывать без бюрократических препятствий, чтобы население могло компенсировать кратковременное падение доходов.

Эккехард также подчеркнул, что государство должно помогать и наиболее пострадавшим сферам – туризму и гостиничному бизнесу.

«В этой связи предложенное президентом РФ расширение социальных льгот обеспечивает поддержку доходов населения», – заключил Эккехард.

Ранее Путин анонсировал новые социальные меры поддержки для населения. Помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, Путин предложил дополнительно выплачивать еще по три тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также поддержка предусмотрена для малого и среднего бизнеса.