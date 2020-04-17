Рост «внутренних» случаев заражения коронавирусом начался в Новосибирской области

17.04.2020, 8:48, Новости дня

Нынешняя неделя в Новосибирской области стала переломной с точки зрения борьбы с коронавирусом: регион справляется с завозными случаями, но начали расти случаи внутреннего заражения, сообщил губернатор Андрей Травников.

Травников заявил, что «эта неделя в нашей работе стала своего рода переломной», так как сокращается количество «завозных случаев и контактов с завозными больными», но при этом «стало расти количество случаев заражения внутри региона», передает РИА «Новости».

«Это сложнее, потому что завозные случаи выявлять стало проще. Сегодня вирус фактически среди нас и может появиться в любом месте и в любое время. На эту ситуацию мы можем повлиять соблюдением всех мер безопасности», – добавил глава региона.

Он отметил, что ближайшие риски распространения коронавируса власти видят в начале дачного сезона, так как «многие горожане, несмотря на все предупреждения, ринутся на выходные дни на дачные участки».

«Запрещать перемещение жителей по области мы пока не намерены. Ситуация пока не дошла до такой точки. Я просто обращаюсь к пожилым людям, к их детям проявить разумность (…) не пользоваться общественным транспортом. Если есть необходимость, постарайтесь личным транспортом увезти на дачу своих пожилых родителей, не позволять ездить, используя электрички и автобусы», – добавил губернатор.

Он отметил, что на этой неделе были приняты дополнительные ограничительные меры. Так, с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ и храмов, с воскресенья запрещается работа розничных рынков.

«Также сегодня принято решение о продлении режима дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования до 30 апреля», – добавил он, пояснив, что ранее дистанционное обучение вводилось до 19 апреля. На нем остаются школы в городах и населенных пунктах региона с населением свыше 23 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на утро пятницы, в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом. Один случай завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Общее количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 76, из них 16 человек уже выздоровели и выписаны из больницы, а двое скончались.

По последним данным, в РФ количество вирус-положительных пациентов выросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.