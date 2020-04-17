Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

17.04.2020, 8:48, Новости дня

В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.

Девушка опубликовала в соцсетях видео, где под музыку раскидывает медицинские маски. Она также предложила обменять медицинские маски и антисептики на «двушку» в центре города, сообщил телеканал «360».

Отмечается, что руководство не оценило шутку девушки и предложило уволиться по собственному желанию.

В настоящее время в Краснодаре введен режим самоизоляции. В городе подтверждено 260 случаев заболевания.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.