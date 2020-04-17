В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

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17.04.2020, 8:40, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и Tohatsu17 апреля в 12:00 в Грузии из-за распространения коронавируса полностью запретят передвижение легкового транспорта. Об этом объявил пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Запрет продлится до конца режима чрезвычайного положения, 21 апреля, и не коснется грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции. В обычном режиме продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и службы доставки.

“Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах”, – объявил Чиковани.

В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ. Как отметил Чиковани, если граждане не будут выполнять установленные ограничения, в стране возникнет необходимость объявления полного карантина.

В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлен режим чрезвычайного положения до 21 апреля, власти планируют его продлить до 10 мая. В стране действует комендантский час – с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырех селах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.

Согласно официальным данным, к 17 апреля в Грузии подтверждены 348 случаев инфицирования коронавирусом, 76 пациентов вылечились, трое скончались. В карантине находятся 5000 человек, в стационарах под наблюдением врачей – 494.

 



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