Незабываемый опыт создания красоты, запечатленной на фото

17.04.2020, 8:46, Рекомендуем

Теги: Культура

Подарок-впечатление – один из самых эмоциональных и значимых презентов. Хорошим решением может стать не только эффектный полет на аэроплане или мастер-класс, но и фотосессия, преподнесенная в виде сюрприза. Она дарит много новых возможностей. Опытный фотограф способен открыть уникальные грани характера и личности человека. Он показывает, как в отражении зеркала скрывается потаенная красота. Это мастер, который дарит мгновенья радости и счастья, запечатленные в застывшем снимке. Часто бывает, что классическими подарками никого не удивишь. Среди разнообразия материальных, быстро надоедающих благ трудно найти оригинальное решение.

Кому подойдет подарочный сертификат

Главная особенность сертификата на фотосессию в его универсальности. Он подойдет для:

любимого человека на юбилейную дату, годовщину, в минуты ожидания малыша;

ребенка: детский утренник, школьный бал;

близкой подруги, для подчеркивания ее уверенности и красоты;

подростка, нуждающегося в укреплении личной самооценки;

семейных пар, например, для создания «истории», в которой героями будут несколько поколений: родители, дети, внуки;

влюбленных, молодоженов, которые мечтают о создании своей Love Story для будущего альбома новой семьи.

Позаботиться и подобрать удобный фотосеанс можно заранее, а не в канун торжественного события. Это сделает праздник незабываемым, наполнит красивыми и приятными переживаниями.

Преимущества сертификата на фотосессию

Фотосессия – современный, креативный подарок, который вне возраста, пола, увлечений получателя. Даже если у виновника торжества сотни фото в социальных сетях или он ведет свой блог в «Инстраграме», ничто не сравнится с работой настоящего профессионала, который создает смелые образы, до неузнаваемости перевоплощает человека во время фотосессии.

Кроме того, сертификат выбирают из-за следующих причин:

колоссальная экономия сил, энергии на поиски подарка;

решение подходит для людей с разным семейным положением, статусом, вкусами, жизненными предпочтениями;

это креативно и оригинально, позволяет оказать знак внимания, выразить свои чувства;

не фиксировано по времени (срок реализации год).

Важно! Сертификат имеет фиксированную стоимость, но при необходимости одну услугу можно заменить на другую, более подходящую.

Примеры удачных фото локаций для съемки

Каждое событие, запечатленное на снимке, достойно лучшего обрамления. Цель фотосессии – «словить» счастливые мгновенья, заложив тем самым добрую память в личный или семейный альбом. Достичь такого эффекта можно усилиями профессионалов, способных создать на площадке особую, творческую, креативную обстановку.

Хорошим вариантов являются следующие фотозоны:

декорации из романтических фильмов;

импровизированные, веющие уютом «детские»;

комфортные места у семейного стола или камина;

съемки в цветущем оазисе или на конной прогулке.

Таких примеров может быть очень много. Ведь для каждого повода нужна своя зона с выработанной концепцией стилистов, декораторов, флористов. Правильно расставленный свет, цветовой фон, ракурс позволяют создать настоящие шедевры.

В зависимости от участников съемки декорациями служат разные фоны:

мыльные или воздушные шары. Они оживят кадр, сделают картинку динамичной и непосредственной;

атмосфера уютного загородного дома или пространство в стиле «Прованс». Такое решение подчеркнет узы семейного круга, прочность и надежность связи между поколениями;

природа, например, заводь рядом с водой, конные или пешие прогулки откроют особую романтику, подчеркнут дух приключений.

Где бы ни происходила фотосессия: в домашней обстановке, на природе, в студии, нужно приготовиться к прекрасному времяпровождению, получению удовольствия, а возможно и к открытию настоящего себя.

Этапы прохождения съемки:

Предварительный. Это знакомство с фотографом. Каждая сессия начинается с консультации специалиста. На этом этапе происходит бронирование заказа и подготовка к съемке: договоренность о месте проведения, стилистическом решении и возможного гардероба. Проведение фотосессии. Отбор фото, обработка и ретуширование снимков. Предоставление заказа с оформлением по желанию заказчика.

Согласитесь, редко какой подарок может иметь такую долгую жизнь и прекрасные воспоминания как фотосъемка. Сделать такой выбор, значит подарить радость и счастье, наполнить пережитый момент личной историей, живыми эмоциями и чувствами.