Одержимая кукла особняка Одюбон

17.04.2020, 8:37, Разное

Этот дом имеет длинную и в основном темную историю, которая уходит к 1800-м годам, когда город Ки-Уэст был оживленным морским портом.

В те дни на побережье Флориды и особенно Ки-Уэста одной из самых прибыльных профессий были так называемые "рекеры" ("разрушители"). Они занимались тем, что спасали грузы с кораблей, попавших на рифы, подвергнувшихся нападению пиратов или поврежденных штормами (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Рекеры на лодках плавали к этим кораблям и снимали с них все, что можно было унести. Это было рисковое занятие, но потом они получали за эти вещи хорошую компенсацию от компаний, которой принадлежал корабль. Немало нынешних небедных семейств Ки-Уэста ведут свой род от тех рекеров, которые разбогатели, занимаясь подобной деятельностью.

Одним из таких рекеров, а точнее одним из самых лучших местных рекеров, был капитан Джон Гейгер. В 1840-х годах у него скопилось столько денег, что он замыслил построить себе шикарный особняк на зависть всем. Особняк должен был показывать всем его статус и вызывать уважение.

Для его постройки были приглашены лучшие плотники и инженеры, в доме были широкие веранды и высокие окна в неоклассическом стиле, он также был хорошо защищен от ураганов с помощью особого строения крыши. Внутри комнаты были заполнены самой роскошной мебелью, какую можно было найти в те годы в США.

Этот особняк быстро стал называться одним из самых красивых частных домов Ки-Уэста, однако он не принес счастья ни самому Гейгеру, ни его первенцу-сыну, который умер в нем от болезни. Под конец жизни Гейгер жил в огромном особняке лишь с женой и немногочисленным потомством, намеренно не контактируя с окружающими. Свои дни он проводил, сидя у окна и смотрел на море или на идущих по берегу редких прохожих. Скончался Гейгер в 1885 году.

В последующие годы особняк переходил от одного потомка Гейгера к другому и последним его владельцем значился праправнук Уильям Брэдфорд Смит, который тоже был отшельником и почти все время проводил в комнатах на 2 этаже. Смит умер в 1956 году, не оставив наследников и особняк начал быстро приходить в упадок. В какой-то момент он настолько обветшал, что в 1958 году его было решено снести.

В последний момент дом спасла некоммерческая организация Фонд семьи Митчела Вольфсона и особняк был восстановлен, а после получил название особняк Одюбон в честь знаменитого художника и орнитолога Джона Одюбона, который часто приезжал в Ки-Уэст. С 1960 года этот особняк стал городским музеем и таким считается до сих пор. Это очень популярное место у туристов.

Особняк Одюбон в том числе был знаменит своими призраками, которых тут встречали регулярно. Чаще всего видели призрак Гейгера, который стоял на своем любимом балконе на 2 этаже и смотрел на море, или призрак его праправнука Смита. По ночам, когда в доме никого нет, в его окнах бывали видны странные огни, а вокруг дома иногда видели призрачную женщину в длинном старинном платье.

Еще один призрак жил в комнате-галерее, где висит много картин. Там были слышны чьи-то шаги и голоса. На одной из картин изображена маленькая девочка, художник этой картины не известен, предположительно это некая девушка по имени Ханна. Если постоять рядом с этой картиной, то можно было услышать жутковатый детский смех.

Также что-то странное происходило в "детской" комнате, которая в начале ХХ века использовалась под временный лазарет, когда в городе была эпидемия холеры и желтой лихорадки. В этой комнатке постоянно включалась сигнализация, словно сюда вломился грабитель, но никого никогда не находили.

Датчик сигнализации неоднократно проверялся и не были выявлены поломки. Кроме того сигнал о грабителе автоматически отсылался в полицейский участок и полиция приезжала очень быстро, а потом осматривала помещение. И они никогда не находили даже малейших следов попытки взлома.

Однако самая страшная история "детской комнаты" утверждает о "кукле Дьявола". Эту старинную куклу в виде ребенка в белой длинной рубашке в 1980 году подарила музею местная жительница. Кукла по имени Пек была предположительно сделана в 1850-х годах, но сохранилась вполне прилично, не считая темных кругов под глазами и пожелтевшими зубами в маленьком рту.

Эта кукла, которую положили на кровать, сразу же стала вызывать разные странные вещи, а посетители комнаты стали жаловаться на то, что от куклы у них мурашки бегут по коже и что кукла будто бы внимательно следит за ними, двигая глазами.

Потом персонал дома начал находить в комнате выкрученные из лампы электролампочки и разбитые непонятно кем мелкие безделушки, а на почти всех снимках, сделанных в этой комнате, кукла выходила или странным образом смазанной или с непонятными дефектами.

6 января 1977 года в 1:30 ночи в этой комнате снова сработала сигнализация и снова в комнате никого не обнаружили. Но когда наутро сотрудники музея пришли на работу, они вскоре увидели, что кукла Пек пропала. Они обыскали весь дом, но так и не нашли ее.

Было предположено, что куклу украл ночной грабитель, но больше в доме ничего не пропало, да и никаких следов взлома не было найдено. Кроме того в этом доме было множество куда более ценных вещей, чем эта кукла, а про "демоническую куклу" в те годы газеты еще ничего написать не успели, поэтому кому надо было похищать ее?

Позже один из сотрудников музея дал интервью газете "Sun Sentinel":

"Эта кукла вызывала болезненные чувства и это было далеко за пределами патологии. Это было зловеще. Кукла была в самом деле безобразной, у нее были зубы, которые торчали между губ, которые словно скривились в усмешке. Она была жуткая и кажется одержимая. Вору придется не сладко, но лучше бы тебе не возвращаться, маленькая кукла".

После этого настойчиво стали ходить слухи, что куклу на самом деле никто не крал, а она сама ожила и ушла из дома. Сразу несколько экстрасенсов рассказали, где по их мнению находится кукла Пек. Одна сказала, что кукла играет в прятки в доме и чтобы ее остановить, надо сильно ударить ей по голове. Другая заявила, что куклу закопали в землю рядом с домом.

Так или иначе, эту куклу так и не нашли и с тех пор ее никто не видел. Странным образом вместе с исчезновением куклы в доме прекратилась вся паранормальная деятельность, тут больше не видели и не слышали ничего необычного.