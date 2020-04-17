В эти дни жителей одного городка в Мексике больше пугает 2-метровый оборотень, чем коронавирус

17.04.2020, 8:37, Разное

Небольшой городок, расположенный в юго-восточном мексиканском штате Чьяпас, вот уже с месяц, как и большинство городов в мире, живет в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Официальное название городка звучит как Ocozocuautla de Espinoza, но все 39 тысяч его жителей зовут его просто Коита.

Тут всегда очень тепло, влажно и очень много дождевых лесов, где проживает огромное количество разнообразной живности. Леса эти подходят вплотную к городам и вся эта живность регулярно забегает и залетает на городские свалки в поисках остатков еды.

Однако странное существо, которое сейчас пугает жителей Коиты, не похоже ни на одно известное местное животное. За последние несколько дней это существо 2-метрового роста, покрытое шерстью, видели так много человек, что полиция начала специально патрулировать улицы, чтобы найти потенциального шутника или чем бы оно ни было (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Те, кто видел этого "оборотня", утверждают, что его рост 2 метра и что он перемещается с очень большой ловкостью. Один из очевидцев говорит, что своими глазами видел, как оно прыгнуло в высоту на 3 метра и перепрыгнуло высокий забор одним махом", – рассказывают полицейские.

О странном существе пишут многие мексиканские СМИ, к примеру Telehit приводит множественные сообщения очевидцев из твиттера, в которых люди рассказывают, что не могут спать по ночам от страха, что рядом с ними бродит этот монстр.

Никто не приводит никаких подробностей его внешнего вида, но сообщается, что существо не только бегает по улицам, но и лазает по крышам домов. Некоторые жители, у которых в доме есть ружья, даже выскакивали на улицу и начинали стрелять из ружей в предполагаемого монстра. Но никто не попал.

Следы странного существа

Психолог Дульче Бонифас уверен, что все это просто коллективная истерия из-за того, что люди слишком подавлены карантином и самоизоляцией из-за эпидемии. По его словам, ранее люди не обращали на обычный ночной шум никакого внимания, но теперь на улицах стало меньше людей и меньше машин, стало очень тихо и теперь любой непонятный шум может быть воспринят как подозрительный.

Однако многие люди не только видели своими глазами что-то высокое и ловко прыгающее, но и ощущали идущий от него тяжелый гнилостный запах. Чаще всего существо называют оборотнем, однако есть предположения, что это забравшийся в город йети.

Некоторые горожане рассказывают, что в деревне неподалеку живет "брухо" (шаман), который умеет превращаться в волка или койота, и что это именно он решил запугивать их во время карантина. Есть поверье, что если найти сброшенную человеческую кожу этого брухо и сжечь ее, то он никогда не обратиться обратно в человека и тогда его можно будет убить.

Также в одной из местных групп в фейсбук были выложены несколько фотографий следов странного существа. В том числе следы, оставленные на крыше.