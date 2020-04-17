Странная история об умершем гуманоиде из Швеции

17.04.2020, 8:37, Разное

Первым делом расскажем об источнике этой истории, которым выступил американский уфолог Эд Комарек. По его словам ему пояснил об этом некий Джон Фонтейн и он доверяет его рассказу. Общественность узнала об этом случае, когда статья Комарека "Мертвый гуманоид в Швеции" была опубликована в журнале "UFO Universe Magazine".

По словам самого Фонтейна, он в свою очередь узнал об этом случае, когда встретился с неуказанным очевидцем во время встречи фанатов НЛО в Шарлоттерборге, Копенгаген, Швеция (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Таким образом вся эта история прошла как минимум через трех лиц и потому некоторые ее детали могут быть искажены или неправильно поняты. И тем ни менее она очень интересная, даже с учетом искажений.

Итак, все это произошло в 1955, когда очевидец (его имя нигде не называется) был молод и работал лесорубом в городке Вестра-Норрланд на берегу Ботнического залива Балтийского моря. Вместе с двумя своими братьями он валил деревья и подготавливал их для перевозки.

Однажды тихим июльским утром, когда они еще не приступили к работе, все трое услышали странный звук. Было похоже, что что-то крупное идет по лесу, ломая ветки и задевая деревья. Начав присматриваться, они увидели как вверху летит вытянутый сигарообразный объект, размером с небольшой частный самолет.

Он летел так низко, что сшибал листья и ветки с верхушек деревьев. Лесорубы напугались, потому что решили, что это терпящий бедствие самолет, у которого оторвало крылья, и что он вот вот упадет на землю рядом с ними и взорвется.

Однако объект продолжал лететь и медленно снижался. В конце концов он опустился прямо в текущую неподалеку реку и лишь тогда все вокруг озарила яркая интенсивная вспышка, которая однако была совершенно беззвучной.

По словам людей вспышка была невероятно яркой и имела столь странные свойства, что во время нее они могли видеть прямо через деревья, словно через рентгеновский аппарат. И тут же центр вспышки начал втягивать себя все. что его окружало, листья, ветки, грибы – все, что находилось на земле и могло быть легко затянуто, летело в центр сияющего шара.

Вспышка осветила весь лес на всем обозримом пространстве, но длилась она всего несколько секунд, хотя и показалась лесорубам куда более длительной. А потом все исчезло и все вокруг снова стало выглядеть как раньше. Лесорубы посмотрели друг на друга, а потом разом пошли через кусты к реке, чтобы проверить что там такое. Но у реки они не увидели ничего не обычного. На поверхности ничего не плавало и нигде не было видно того летающего объекта.

Они уже было собрались уходить обратно на свою делянку, когда кто-то из них вдруг заметил "гнома", лежащего на траве на берегу. Когда они стали его рассматривать, то увидели, что это человекообразное существо небольшого роста, одетое в что-то похожее на комбинезон. Они догадались, что существо вероятно появилось с объекта, упавшего в реку.

В длину от головы до ног "гном" достигал около 120 см, а его тельце было окружено светящимся пульсирующим "ореолом". Тело лежало совершенно неподвижно и казалось мертвым, но когда люди подошли слишком близко, он внезапно очнулся и тут же начал кричать:" Не прикасайтесь ко мне! Это только принесет вам неприятности! Теперь ты знаешь, кто я!".

После этого существо видимо каким-то образом воздействовало на людей, потому что они разом ощутили неестественное внутреннее спокойство.

"Когда мы все успокоились, я внимательно его осмотрел. Он не выглядел как гном, у него было хорошее симметричное телосложение, достаточно широкие плечи и нормальные черты лица. Его кожа была желтоватой, как у азиата, а глаза были глубокими и совершенно черными, без белков.

На его лице было много царапин и кровоподтеков, а на лбу и подбородке были крупные раны. Кровь из них не текла, но края ран выглядели воспаленными. Он сидел, низко опустив голову и у него на голове были белые волосы. Мочки его ушей доходили до шеи и напоминали по форме плавник акулы.

Губы были потрескавшиеся, узкие и бесцветные. Когда он улыбнулся нам, были видны ряды маленьких зубов в верхней и нижней челюстях. Я заметил, что у него не было клыков, зубы на их месте были такими же плоскими и широкими как передние два зуба.

Руки у него были маленькими с пятью пальцами на кистях. На пальцах не было ногтей. Его комбинезон был из красноватого металлического материала и очень плотно прилегал к его телу. Открытыми были лишь кисти рук и голова, а на ногах были прилегающие к комбинезону ботинки, на вид 35-37 размера.

На подошвах был механизм как гусеницы танка и я подумал, что он мог бы кататься по земле на них не передвигая ногами. На талии был широкий серебристый пояс с большой пряжкой, которая светилась голубым светом. Позже, когда он умер, цвет ее стал темно-синим".

Каким-то образом гуманоид дал им понять, что он тяжело ранен и что уже умирает. Затем он достал небольшой прямоугольный предмет и маленький "карандашик". Он написал что-то "карандашиком" на предмете, а потом выбросил его куда-то в кусты и сказал людям, что они не должны это трогать, потому что это маячок, чтобы сюда прилетели другие представители его вида.

После этого еще на протяжении примерно двух часов дровосеки беседовали с этим удивительным существом, при этом умирающий гуманоид говорил с людьми словно с большой неохотой и рассказывал все без подробностей. Он рассказал, что прилетел из созвездия, которое на Земле называют "Орел" и что Землю регулярно на протяжении многих веков посещают несколько космических рас.

Когда до смерти оставались считанные минуты, гуманоид попросил людей убрать его останки в большую сумку, которую он вытащил откуда-то. Он сказал, что в сумке его тело самоуничтожится, чтобы сохранить его существование в тайне от человечества.

"Он также сказал, что после того как мы поместим его тело в сумку, нам надо будет бросить ее в воду и самим потом тщательно вымыться в реке, чтобы не заболеть. После этого он стал реже дышать, а его световой ореол начал слабеть, пока совсем не погас.

Перед тем как умереть он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся, а потом сказал слова на непонятном языке и еще несколько слов по шведски: "Вы пришли сюда без всякого желания и уйдете без желания. Наша жизнь как клубы пара". Потом он еще что-то сказал и я был уверен, что это была молитва его божеству перед смертью. Я был очень тронут этим".

После этого очевидец и его братья сделали как он просил, он поместили тело гуманоида в его сумку и пока несли к реке, оно быстро начало растворяться и совсем исчезло. Они бросили сумку в реку, потом помылись и в последующие годы тщательно молчали о случившемся.

Почему мужчина решил рассказать все это Фонтейну, не известно, но он заверил, что все это правда и что он даже может доказать это. По его словам он взял себе на память тот "карандашик", когда обнаружил его через несколько дней там, куда это существо выбросило его. Прямоугольный предмет исчез, а "карандашик" лежал в траве.

Этот "карандашик" он далее достал из кармана и показал Фонтейну, он выглядел немного похожим на металлический крючок. Правда он не дал его для исследований и не связывался потом с журналистами или с уфологами, хотя его история с артефактом могла бы стать настоящей сенсацией на страницах газет.