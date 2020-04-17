Кокорин сравнил тюремное заключение и самоизоляцию

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17.04.2020, 8:30, Новости дня

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», сравнил самоизоляцию и тюремное заключение.

Кокорин сообщил в эфире канала ТНТ, что «находился и в более тяжелых условиях», потому «находиться в большом доме с семьей – для меня это не проблема».

По его словам, в стесненных условиях можно поддерживать физическую форму, занимаясь спортом с помощью интернет-программ. Он добавил, что после изоляции «нужно выйти на улицу другим человеком».

Напомним, Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом 2020 года, после чего он станет свободным агентом.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.



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