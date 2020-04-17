Спасатели достали экипаж «Союз МС-15» из спускаемого аппарата

17.04.2020, 8:30, Новости дня

Спасатели достали россиянина Олега Скрипочку и американцев Джессику Меир и Эндрю Моргана из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-15», на котором они вернулись с Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.

С учетом ситуации с коронавирусом в мире эвакуация из спускаемого аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию. После эвакуации экипаж доставят на вертолеты. Медики осмотрят их уже в вертолетах, хотя обычно отводят космонавтов в специальный шатер, проводят измерения и дают привыкнуть к земной гравитации, передает РИА «Новости».

Не совсем обычным будет и маршрут, по которому члены экипажа отправятся домой. Если раньше их доставляли на вертолетах в Жезказган или Караганду, откуда они улетали на самолётах, то сейчас первой остановкой станет ближайший аэродром на Байконуре. Скрипочка в этот же день вылетит на подмосковный аэродром Чкаловский для прохождения послеполетной реабилитации в Звездном городке, а Морган и Меир отправятся наземным транспортом в Кызылорду, откуда полетят в США.

Вернувшийся экипаж привез с собой костную ткань, которая была напечатана на станции на биопринтере компании 3D-Bioprinting Solutions. Ее передадут ученым, а в будущем образцы ткани планируется пересадить крысам.

Ранее «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана.