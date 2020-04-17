Нефть торгуется разнонаправленно после заявлений Трампа по снятию карантина

17.04.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть утром в пятницу не показывают определенной динамики на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о постепенном снятии карантинных мер в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.10 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,47% – до 28,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – опускалась на 1,26%, до 19,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

План Трампа, обнародованный в четверг, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, он необязателен к исполнению. Президент США указал, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из ситуации.

«Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал», – отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя, передает Reuters.

При этом давление на цены оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.

Ранее Трамп заявил, что США на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Также в четверг сообщалось, что РФ и Саудовская Аравия обсудили ожидания от сделки ОПЕК+.