Мнение: О простом и понятном признаке приближения π-ца в столице

17.04.2020, 8:15, Разное

Пардон май френч, камрады и месье. Но это действительно ахтунг.

Вечером позвонила расстроенная подруга, которая вместе с мужем и сыном аккуратно самоизолировалась в небольшом загородном доме где-то в 200 км от зачумлённой Москвы. Вся в слезах.

Нет, никто в её семье не умер, слава Богу. Но #коронавирус их достал с чёрного хода.

По её словам, позвонили мужу. И потребовали срочно забрать его старого отца (88 лет) из одного престижного Дома ветеранов Москвы. Якобы тот перепрофилируют под госпиталь для пациентов с подозрением на CoVID-19.

Мужик этот, свёкр, непростой в общении, да и диагнозов сопутствующих куча. Так что самоизолировать его вместе со всеми далеко за городом – не вариант. Случись что, «Скорая» доехать не успеет. Тем более, уже другой регион, даже не МО. Но эту проблему они с мужем как-нибудь расхлебают, в крайнем случае наймут сиделку и запрут обоих в пустующей городской квартире.

Тут другое важно.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве ещё только приближается к пику. Который, по прогнозам, наступит недели через две. А коек подходящих – уже дефицит, похоже, раз власти решились на такую непопулярную и негуманную меру. И это не единичный случай, не эксцесс исполнителя.

Вот – вполне официально: на базе ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России начал работу инфекционный центр для пациентов c COVID – 2019. Началу работы предшествовала интенсивная подготовка, строительные и ремонтные работы по перепланировке помещений Центра для соответствия их требованиям безопасности при оказании помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Персонал – врачи-кардиологи, анестезиологи и реаниматологи, кардиохирурги, врачи других специальностей, многие научные сотрудники, аспиранты, ординаторы, медицинские сестры, младший медицинский персонал – заступили на вахту по борьбе с коронавирусом. Все они прошли краткосрочное обучение и необходимые тренинги по работе в новых условиях, а также, без отрыва от производства, проходят и непрерывное дистанционное обучение.

Ещё раз, если кто не понял: федеральный кардиологический центр экстренно перепрофилируют в инфекционную больницу, а кардиологов, анестезиологов, хирургов и даже теоретиков спешно переобучают в инфекционистов.

Чем-то это всё напоминает осень 1941 года, когда в горнило войны торопливо бросали всех, кого найти можно – и вчерашних школьников, и седовласых профессоров, и близоруких, и плоскостопых, – заваливая человеческими телами подступы к столице. Аналогию с войной, Победу в которой будем праздновать теперь неизвестно когда, усиливает ещё один неоспоримый факт. И тогда, и теперь причиной надвигающейся катастрофы стали тяжелейшие ошибки и грубейшие просчёты высшего руководства страны, как тактические, так и стратегические. Многие из них были сделаны задолго до того, как враг ступил на нашу землю.

Так вот, когда коварный вирус SARS-CiV-2 немного отступит, собрав свою кровавую дань, – а опыт других стран говорит, что это случится рано или поздно, и «победители» покинут свои стерильные убежища под звук фанфар, чтобы праздновать викторию и награждать друг друга орденами, просто спросите:

не их ли давние решения оптимизировать медицину в пользу бордюров и чудо-ракет поставили на уши 146-миллионную страну, а её экономику отправили на грань катастрофы?

В 1945 году не нашлось смелых, готовых задать такие вопросы генералиссимусу И.В.Сталину. Быть может, 75 лет спустя внуки будут посмелее?