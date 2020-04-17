Адвокату Абызова предъявили обвинение

17.04.2020, 8:08, Новости дня

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере адвокату экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину, сообщил его адвокат Алексей Кирсанов.

«Вершинину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сегодня ему изберут меру пресечения», – передает ТАСС слова Кирсанова, отметившего, что следственные действия с Вершининым продолжались всю ночь и идут в настоящий момент.

Напомним, в четверг в Москве по подозрению в мошенничестве задержан Александр Вершинин – адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.