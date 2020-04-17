 

«Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана

17.04.2020, 8:08, Новости дня

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана, сообщили в Роскосмосе.

Экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меирпопрощался с остающимися на станции российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американским астронавтом Крисом Кэссиди в 1.43 мск и закрыл люки корабля. В 4.53 мск «Союз» отстыковался от МКС, двигательная установка корабля включилась на торможение в 7.22 мск. Корабль начал сход с орбиты и вскоре разделился на отсеки, после чего раскрылся основной парашют, передает РИА «Новости».

С учетом ситуации с коронавирусом в мире эвакуация из спускаемого аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию. После эвакуации экипаж доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром на Байконуре. Медики осмотрят их уже в вертолетах, хотя обычно отводят космонавтов в специальный шатер.



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