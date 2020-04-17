ФСБ раскрыла подробности подготовки теракта в школе подростком в Красноярске

17.04.2020, 8:08, Новости дня

Планировавший совершить теракт в красноярской школе подросток готовил его на март-апрель, но из-за введения карантина был вынужден перенести планы, сообщили в краевом управлении ФСБ.

По данным следствия, в январе подросток принял решение о нападение в школе и решил устроить его через три месяца. При обыске у него были найдены обрез охотничьего ружья и патроны к нему, передает РИА «Новости».

Кроме того, в интернете он нашел схемы сборки самодельных взрывных устройств, а изготовленные им бомбы хранил в постройке во дворе дома.

В четверг ФСБ сообщила о задержании подростка за подготовку нападения на школу. Подросток признался, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.