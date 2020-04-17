Врачи добрались до карантинного села в Хабаровском крае

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17.04.2020, 7:53, Новости дня

Сводная бригада врачей прибыла в село Богородское Хабаровского края, где объявлен карантин из-за коронавируса, информирует региональный минздрав.

В Богородском введен карантин после обнаружения инфекции у жителей села, в том числе у врачей местной больницы. Заболевшая коронавирусом медсестра скончалась. В настоящее время в Богородском 40 из 91 случая заболевания в крае.

«Сводная бригада медицинских специалистов в составе терапевта, инфекциониста, педиатра, эпидемиологов и медсестер прилетела в село Богородское. С пятницы медики приступили к подворовым обходам и работе с контактными лицами», – передает РИА «Новости» сообщили в минздраве.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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