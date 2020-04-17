Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС

17.04.2020, 7:53, Новости дня

Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС перед расстыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-15» с возвращающимся на Землю экипажем, однако это не помешало провести операцию, сообщили в Роскосмосе.

О срабатывании аварийной сигнализации примерно за 10 минут до расстыковки с «Союзом» командиру станции Кристоферу Кэссиди сообщил специалист центра управления полетами в Хьюстоне. Причина случившегося не уточняется.

Корабль «Союз МС-15» с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир отчалил от модуля «Звезда» в 4.53 мск. На МКС до 22 октября остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что «Союз МС-16» стартует 9 апреля с новым экипажем, а находящиеся сейчас на орбите космонавты и астронавты, завершающие работу на станции, вернутся на Землю 17 апреля.