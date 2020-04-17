 

ЧФ провел пуски «Калибров» на фоне захода в Черное море эсминца США

17.04.2020, 7:53, Новости дня

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника, сообщил представитель флота Алексей Рулев.

По замыслу учения корабли обнаружили в море отряд кораблей условного противника без флагов и опознавательных знаков, идущих курсом на побережье Крыма. На связь корабли противника «не выходили», поэтому суда ЧФ получили приказ на сближение с условным противником, чтобы принудить его изменить курс, передает ТАСС.

«В ходе сближения «вражеский» отряд кораблей произвел запуск ракет по кораблям ЧФ. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку. Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля <…> уничтожили отряд кораблей условного противника заплпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК», – сообщил Рулев.

По его словам, применение ракет не осуществлялось, при этом пуски были выполнены электронным способом. Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть.

«Учение по применению высокоточного оружия в акватории Черного моря прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота», – добавил Рулев.

Напомним, в понедельник Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец USS Porter ВМС США.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. В Черноморском регионе он будет работать с партнерами «над обеспечением безопасности на море».

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».



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