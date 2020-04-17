 

За сутки боевики один раз обстреляли силы операции Объединенных сил

17.04.2020, 7:46, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Объединенных сил в районе Песок из автоматических станковых гранатометов.

“Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 16 апреля силы ООС ранили одного российского наемника.

С начала новых суток боевики огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Зведення станом на 07:00 17 квітня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби російські окупаційні…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 16. aprill 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек

11.02 / Таиланд выплатит 140 тысяч долларов семье детей, погибших при столкновении катеров

14.04 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

05.02 / От коронавируса удалось вылечить более тысячи человек

12.03 / Врач рассказала о связи питания и бессонницы

19.02 / В США смертность при родах выше, чем в Казахстане — и это стыд

19.03 / Пассажирский рейс Москва – Пермь подал сигнал тревоги

16.02 / США поздравили Литву со 102-й годовщиной независимости

07.04 / Коронавирус обнаружили еще у двух россиянок в Таиланде

04.02 / Никиту Белых перевели из тюремного библиотекаря в швеи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска