За сутки боевики один раз обстреляли силы операции Объединенных сил

17.04.2020, 7:46, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Объединенных сил в районе Песок из автоматических станковых гранатометов.

“Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 16 апреля силы ООС ранили одного российского наемника.

С начала новых суток боевики огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.