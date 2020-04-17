 

От COVID-19 во всем мире умерло более 144 тыс. человек

17.04.2020, 7:46, Новости дня

По состоянию на утро 17 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 2 158 250 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Жертвами COVID-19 стали 144 243 человека, излечились 543 999 человек.

В США заболели 671 349 человек, 33 284 умерли, 56 236 вылечились. 

В Испании инфицированы 184 948 человек, 19 315 погибли, 74 797 выздоровели.

В Италии 168 941 заболевших, 22 170 умерли, 40 164 вылечились.

Далее следуют Франция (147 091 заболевший, 17 941 умерший), Германия (137 698 заболевших и 4052 умерших) и Великобритания (104 148 инфицированных и 13 759 погибших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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