В Венесуэлу из Германии вернулся священный камень “Бабушка Куэка”

17.04.2020, 7:45, Новости дня

Священный камень Куэка вернулся в Венесуэлу из Германии спустя более чем 20 лет. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро. Он поблагодарил главу МИД страны, министра культуры и посла в Германии.

"Бабушка Куэка" — священный камень народа Пемон. Он представляет собой 30-тонную глыбу яшмы. Вопреки протестам коренных жителей, камень был вывезен немецким скульптором и установлен в берлинском парке в 1998 году. Разговоры о возвращении святыни Венесуэле начались в Германии еще 10 лет назад, и только этой зимой, наконец, началась транспортировка камня, передает телеканал "Россия 24".