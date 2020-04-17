 

В новом многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медоборудования

17.04.2020, 7:45, Новости дня

В новом многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медицинского оборудования. Там установили компьютерный томограф, рентгеновское оборудование, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а еще — аппараты ИВЛ.

Ранее в центр также доставили все необходимое для начала работы: медицинские кровати, средства транспортировки пациентов, лекарства и средства защиты. Врачебно-сестринский состав госпиталя уже сформирован. Все специалисты прошли обучение в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Медицинские центры для военных, а также для гражданского населения строятся в 15 регионах страны. Работы ведутся в круглосуточном режиме, напоминает телеканал "Россия 24". Работу новых медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 человек младшего медицинского персонала.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

19.02 / Жена Бабкина показала восьмимесячного сына

22.03 / Закат США и восход национализма – 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса

05.04 / Расстрелявший пять человек под Рязанью объяснил бойню «самообороной»

05.04 / Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S представила

26.02 / Формула-1. Феттеля развернуло. Кубица с лучшим временем

05.02 / Роберт О’Брайен: Россия продолжает представлять угрозу интересам США

06.03 / Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

02.04 / В Испании за сутки от коронавируса умерло 950 человек, общее число погибших превысило 10 тысяч

24.03 / Психиатр прокомментировал действия женщины, защищавшей насильника своей дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска