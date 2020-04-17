В новом многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медоборудования

17.04.2020, 7:45, Новости дня

В новом многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медицинского оборудования. Там установили компьютерный томограф, рентгеновское оборудование, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а еще — аппараты ИВЛ.

Ранее в центр также доставили все необходимое для начала работы: медицинские кровати, средства транспортировки пациентов, лекарства и средства защиты. Врачебно-сестринский состав госпиталя уже сформирован. Все специалисты прошли обучение в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Медицинские центры для военных, а также для гражданского населения строятся в 15 регионах страны. Работы ведутся в круглосуточном режиме, напоминает телеканал "Россия 24". Работу новых медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 человек младшего медицинского персонала.