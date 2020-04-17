Ведущие военные врачи стран ОДКБ обсудили борьбу с пандемией

17.04.2020, 7:45, Новости дня

Лечение тяжелых больных с коронавирусом COVID-19 было в центре внимания на совещании военных медиков. Консультации представителей оборонных ведомств стран ОДКБ прошли в режиме видеоконференции.

Среди участников были главные военные специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней и реаниматологии. Эксперты из России, Армении, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Белоруссии обменялись опытом работы в условиях пандемии. Они договорились поддерживать контакты и совместно бороться с коронавирусом, передает телеканал "Россия 24".