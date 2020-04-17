 

Названы последствия отказа Трампа финансировать ВОЗ

17.04.2020, 7:30, Новости дня

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволит Китаю занять лидирующие позиции в глобальных структурах, сообщил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фримен.

«Это решение спровоцирует то, что во всем мире Китай будут призывать играть более важную роль в международных организациях, поскольку США из них выходит», – передает РИА «Новости» слова Фримена, который в качестве переводчика сопровождал президента Ричарда Никсона в Китай еще в 1972 году.

По мнению ветерана дипломатии, решение Трампа было продиктовано сиюминутным гневом, а не рациональными политическими соображениями.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может потерять более 14% бюджета из-за отказа президента США Дональда Трампа финансировать организацию.

Трамп сообщал, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ВОЗ – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет. Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов.



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