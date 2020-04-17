МВФ назвал главную особенность коронакризиса

17.04.2020, 7:30, Новости дня

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объяснила, почему меры по стимулированию потребительского спроса не позволят преодолеть нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Нынешний кризис произошел в сфере общественного здравоохранения, поэтому принятые в прошлом меры по стимулированию спроса уже не позволят восстановить экономику. Этот кризис отличается от тех, что были раньше», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью главы МВФ Японскому общественному телевидению.

Георгиева призвала страны с осторожностью подойти к вопросу возобновления экономической деятельности. Дальнейшее распространение коронавируса необходимо остановить, подчеркнула она.

«Необходимо составить список приоритетов [для восстановления], где риск заражения остается низким, начиная с предприятий с развитой системой автоматизации производства», – посоветовала директор МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее заявлял, что экономический спад в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что хотя последствия пандемии коронавируса в мире неминуемо будут сравнивать с Великой депрессией, сегодня экономисты имеют больше опыта и способны более адекватно реагировать на кризисные явления.