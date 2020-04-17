Диетолог назвал важнейшие для мужчин продукты

17.04.2020, 7:16, Новости дня

Белки, клетчатка и животные жиры являются самыми важными составляющими мужского рациона, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, белковую пищу диетологи ставят на первую строчку – «важнее нее нет ничего». Далее следуют животные жиры, из которых состоят мужские половые гормоны, отметил врач.

«Если он (мужчина) не добирает животных жиров, а жена его только оливковым маслом кормит, то он и мужик будет никакой. Они это чувствуют, поэтому у них кусок сала или свинины изо рта не отожмешь», – передает РИА «Новости» слова диетологи.

В питании также незаменима клетчатка, которая дает чувство насыщения, добавил Ковальков.

В среду профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала, что поддержать организм во время распространения коронавирусной инфекции поможет традиционная закуска.