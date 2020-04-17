Москвичам с лёгкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
17.04.2020, 7:15, Разное
Соответствующий приказ обнародовал столичный департамент образования.
Больным назначается лопинавир и ритонавир в соотношении 400 и 100 миллиграммов, обильное питье и жаропонижающее при высокой температуре.
Симптомы, при которых нет необходимости в госпитализации:
При ухудшении самочувствия пациент обязан оповестить домочадцев – для принятия решения о временном проживании в другом месте. В случае, если это невозможно, следует обратиться в Департамент труда и соцзащиты по телефону 8-495-870-45-09 для рассмотрения возможности о временном проживании в изоляционном обсерваторе.
Госпитализации подлежат:
- Лица старше 65 лет
- Беременные
- Люди с сердечной недостаточностью
- Страдающие бронхиальной астмой
- Страдающие диабетом
- Имеющие хроническую обструктивную болезнь лёгких
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 380 тыс. человек, умерло более 16 тыс., вылечилось около 102 тыс. В РФ по последним данным выявлено 495 случаев заражения.
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