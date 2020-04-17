 

Мнение: Посадка на шоссе

17.04.2020, 7:10, Разное

Посадка легкомоторного самолета "Piper Cherokee" на шоссе в Квебеке.
В полете у него произошел сбой, в результате чего ему пришлось экстренно садиться на автомобильное шоссе, встраиваясь между машинами.

Полиция по горячим следам установила, что на борту действительно возникла критическая неисправность и у пилота не было иного выхода, кроме как экстренно садиться, хотя вопрос о рисках посадки на шоссе с движущимися автомобилями остался открытым.

Источник: Colonel Cassad



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