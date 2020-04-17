США мобилизовали спецназ на случай эвакуации Белого дома

17.04.2020, 7:08, Новости дня

Власти США в связи с эпидемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого среди прочего входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона, сообщили СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Newsweek, объединенный специальный отряд столичного региона (JTF-NCR) в составе 10 тыс. силовиков был сформирован 16 марта. Кроме защиты столицы США от возможного противника во всех направлениях отряд должен быть готов эвакуировать в безопасное место не только Белый дом, но и другие ключевые ведомства.

Издание отмечает, что специальный корпус уже усилен вертолетами Blackhawk 106-го авиационного батальона, специально предназначенными для эвакуации. Офицеры подразделения подтвердили, что изучают комплексный план экстренной эвакуации (JEEP), который касается руководства Пентагона. Процедура эвакуации гражданских лидеров описана в дополнительном протоколе Atlas, кроме которого существуют другие секретные сценарии.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах составило почти 654 тыс. человек, умерли 30 тыс. 998 человек.

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