 

МЧС посоветовало не носить маску на улице

17.04.2020, 7:08, Новости дня

Россиянам в нынешних условиях следует соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице. Такие рекомендации дали в МЧС России.

В рекомендациях МЧС говорится, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. «Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», – передает ТАСС советы специалистов.

Также они отмечают, что маски на улице носить не следует, поскольку на открытом воздухе это нецелесообразно. «Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», – говорится в рекомендациях.

В МЧС уточняют, что маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

В ведомстве напомнили, что маски отличаются по структуре, могут быть одноразовыми и многоразовыми. Специалисты подчеркивают, что все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», – предупредили в МЧС, посоветовав не забывать чаще менять маски и после снятия мыть руки.

Ранее врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан рассказал, что обыкновенные медицинские маски не защищают от заражения коронавирусом, а лишь снижают заразность уже заболевших.



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