 

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

17.04.2020, 6:48, Новости дня

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.

Также власти Уханя уточнили число подтвержденных случаев заболевания: оно увеличилось на 325 – до 50 тыс. 333, передает РИА «Новости».

Как сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки в Китае ни один человек не умер от вызванного новым коронавирусом заболевания. Число инфицированных в больницах увеличилось на 26 человек – до 1 тыс. 81 человека, передает ТАСС.

Сообщается, что за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,6% заразившихся, в том числе 52 – за последние сутки. Официальный показатель смертности от пневмонии в стране составил 4%.

Также стало известно, что из-за негативного воздействия пандемии коронавируса динамика развития китайской экономики по итогам первого квартала оказалась отрицательной. ВВП Китая в период с января по март 2020 года снизился на 6,8%. Снижение произошло впервые за 28 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

10.04 / Путин, Трамп и саудовский король обсудили добычу нефти

26.03 / Путин не исключил господдержки бизнеса по доставке еды

17.03 / Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно

06.02 / Борьба с коронавирусом: ВОЗ готова выделить серьезные суммы

30.03 / Ученые рассказали о пользе солнца

08.03 / Гроб с надписью “Феминизм”. В Киеве прошли альтернативные акции к 8 Марта

29.03 / Не боящихся коронавируса молодых людей назвали «потенциальными убийцами»

10.02 / «Паразиты» – триумфатор церемонии «Оскар»

29.03 / Общее дело: в борьбу с новой инфекцией включились и миллиардеры, и волонтеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска