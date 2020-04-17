 

В московской больнице рассказали о работе на пределе возможностей

17.04.2020, 6:48, Новости дня

Городская клиническая больница имени О. М. Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты, рассказал главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

Собеседник агентства отметил, что в среднем в сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов.

«Наш стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тыс. пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тыс. пациентов, из которых 130 являются реанимационными», – передает РИА «Новости» слова Вечорко.

Больница, по словам главврача, задействовала все резервы.

«Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина», – добавил он.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. 15 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Доктор Комаровский развеял популярный миф о масках

07.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек

12.02 / США о Минских соглашениях: Россия должна прекратить агрессию

20.03 / Из-за коронавируса отложили Каннский кинофестиваль

08.04 / Минфин не нашел покупателей на ОФЗ

10.03 / Малафеев объяснил поведение дочери

13.02 / Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство

18.03 / ATP и WTA отменили все весенние турниры. Рейтинг теннисистов заморожен

16.02 / МИД России поставил ЕС три условия

11.02 / В январе компании Boeing впервые с 1962 года не заказали ни одного самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска