В московской больнице рассказали о работе на пределе возможностей

17.04.2020, 6:48, Новости дня

Городская клиническая больница имени О. М. Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты, рассказал главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

Собеседник агентства отметил, что в среднем в сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов.

«Наш стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тыс. пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тыс. пациентов, из которых 130 являются реанимационными», – передает РИА «Новости» слова Вечорко.

Больница, по словам главврача, задействовала все резервы.

«Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина», – добавил он.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. 15 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

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