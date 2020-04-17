Гордон: Если на Пасху народ ломанется в церковь, мы и к осени из карантина не выйдем

17.04.2020, 6:34, Новости дня

Украинские власти и священнослужители должны призвать украинцев оставаться дома на Пасху и придерживаться условий карантина, иначе из-за всплеска заражения коронавирусом отмена введенных ограничений может затянуться. Такое мнение 14 апреля в эфире телеканала “Украина 24” высказал журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

“Коронавирус – это опасная история. Но в церквях куча людей, а священники, духовные пастыри вместо того, чтобы сказать: “Люди, не ходите в церкви, не распространяйте заразу”, – говорят, что надо, наоборот, идти, как [это сделал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата] Онуфрий. Я же видел, что в Вербное воскресенье творилось в церквях, какое количество людей пришло. Это же была репетиция перед Пасхой”, – подчеркнул журналист.

Он предположил, что священнослужители, которые не закрывают церкви во время карантина, просто хотят заработать, и призвал их обратиться к своей пастве.

“Священнослужители, запретите служение на Пасху, вообще закройте церкви, а также костелы и синагоги! Все закрыть! Я понимаю, что многие служители культа хотя заработать на Пасху. Но сейчас все не зарабатывают и вы умерьте аппетиты! Все теряют! Да, такое время, когда теряют”, – сказал журналист.

Правоохранители, по его мнению, должны контролировать исполнение введенных правительством ограничений священнослужителями.

“Товарищи из МВД, опечатайте все храмы! Никого не пускать, потому что из-за этих праздников у нас выход из карантина может затянуться. Я же задаю вопросы разным высоким товарищам, когда выход из карантина. Некоторые говорят: в конце апреля, но вряд ли, наверное, в середине мая, некоторые – что в конце мая, другие – что в июне или июле. Но если на Пасху народ ломанется в церковь, разнесет заразу дальше, мы и к осени из карантина не выйдем. Государству сейчас нужно ударить кулаком по столу и сказать: “Назад все! Сидеть по домам! Никаких праздников”, – считает Гордон.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Накануне пасхальных праздников Кабмин ужесточил введенный из-за коронавируса карантин и до 24 апреля запретил все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.

Несмотря на введенный карантин, 12 апреля, когда христиане западного обряда праздновали Пасху, а восточного – Вербное воскресенье, в церкви в Украине пришло около 126 тыс. верующих, сообщили в Офисе президента. Очереди возле церквей были даже в тех регионах, где зафиксировано много случаев инфицирования коронавирусом, например, в Черновицкой области.

Массовое посещение украинцами церквей 19 апреля, когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда, может привести к всплеску заражения коронавирусом и нивелировать успехи властей по сдерживанию эпидемии, предупредил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать Пасху дома, отказаться не только от посещения храмов, но и от пикников. “Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период, а именно 20-е числа апреля”, – подчеркнул он.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли. Одна из вспышек заболевания зарегистрирована в Киево-Печерской лавре, где коронавирусом заразилось более 90 человек.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, 528,3 тыс. человек выздоровели, 139,4 тыс. скончались.