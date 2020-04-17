Фонд Новинского направил на борьбу с коронавирусом более 80 млн грн

17.04.2020, 6:34, Новости дня

Международный благотворительный фонд внефракционного нардепа Вадима Новинского “В честь Покрова Пресвятой Богородицы” и предприятия “Смарт-Холдинга” выделили более 80 млн грн на борьбу в Украине с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщили “Українські новини” со ссылкой на пресс-службу фонда.

40,6 млн грн организация направила на закупку 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️ в Южной Корее, они были совместно с Украинской православной церковью распределены по областным инфекционным лабораториям Украины, в том числе функционирующим при военных госпиталях. 7,6 млн грн потратили на покупку 1 млн масок, которые направлены в приходы УПЦ, медучреждения и промышленные предприятия по всей стране. Более 10 млн стоили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Еще 4,3 млн грн были потрачены на приобретение трех диагностических ПЦР-лабораторий iPonatic и реагентов к ним.

Фонд закупил и передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты – костюмов биозащиты, респираторов, очков, перчаток.

Лохвицкой районной больнице в Полтавской области перечислили 1,15 млн грн на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и другого оборудования.

10 врачам, отправленным в Италию по линии Министерства здравоохранения Украины, выделили персональную денежную стипендию.

Также фонд и “Смарт-Холдинг” организовали адресную доставку 8,4 тыс. продуктовых наборов для ветеранов и других незащищенных категорий населения в Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Киеве и Киевской области.

В фонде сообщили, что ожидают поставку из КНР еще 10 высокоэффективных аппаратов ИВЛ и продолжат закупать медоборудование и защиту для врачей.

“Встречаясь с представителями регионального бизнеса, я всех призывал помочь стране, кто чем может: кто – больше, кто – меньше. Знаете, как вдова положила свои две лепты в сокровищницу Иерусалимского храма, а Господь сказал ученикам, что она пожертвовала больше всех, даже самых богатых, потому что отдала все, что у нее было. В этом и должна проявляться наша соборность – каждый должен чувствовать свою причастность к происходящему и помогать. Сейчас наступило такое время, когда все себя проявят, и мы будем видеть, кто – друг, а кто – враг, кто – помощник, а кто – вредитель”, – заявил Новинский.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.